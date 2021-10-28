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Ограничительные меры для туристов заработают в Новосибирске с 8 ноября

Кафе, рестораны, музеи и другие общественные места будут доступны гостям города только при наличии QR-кода.

С 8 ноября туристам, которые хотят посетить Новосибирскую область, необходимо иметь при себе QR-код. Без него не будут пускать в целый ряд мест. Так, в регионе будут действовать ограничения на посещения музеев, ресторанов, кафе и других общественных мест. Ограничения затронут также массовые мероприятия. Попасть туда можно будет только по QR-коду, сертификату о вакцинации от коронавируса, справе о перенесенном заболевании либо свежему ПЦР-тесту.

При этом пока не планируется ограничивать въезд в регион, заселение в отели и хостелы. Кроме того, можно свободно участвовать в экскурсиях. Ассоциация туроператоров России рекомендует региональному правительству разработать для туристов памятки с ограничениями, которые введены в Новосибирской области.

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