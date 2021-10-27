Андрей Травников рассказал о заметном ускорении темпов строительства нового ЛДС

Андрей Травников в режиме ВКС провел совместное заседание региональных организационных комитетов по подготовке и проведению в 2023 году первенства мира по хоккею с шайбой на льду среди молодежи в Новосибирске и Омске. Участниками заседания стали губернатор Омской области Александр Бурков, первый заместитель министра спорта Российской Федерации Азат Кадыров, исполнительный директор Общероссийской общественной организации «Федерация хоккея России» Дмитрий Курбатов.

«Новосибирская область активно ведет работу по всем направлениям, строительству, реконструкции спортивных инфраструктурных объектов, плотно взаимодействует с «Федерацией хоккея России». Главная стройка региона существенно преобразилась с нашей последней встречи в июне. Мы принципиально решили организационные, финансовые вопросы – темпы строительства значительно выросли», – отметил губернатор Андрей Травников, открывая заседание.