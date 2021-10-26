350 миллионов вместо 100: капремонт Новосибирского театра кукол подорожал больше чем в три раз

Стоимость капитального ремонта Новосибирского областного театра кукол выросла больше, чем втрое — со 100 млн до 350 млн рублей. Подорожание связано с уточнением данных при разработке проектно-сметной документации и повышением цен на стройматериалы. Деньги выделят из федерального бюджета по нацпроекту «Культура», сообщил ТАСС директор учреждения Юрий Горлатых.

Работы начнут в 2022 году. Планируют обновить фасады здания, провести реконструкцию внутренних помещений театра — кабинетов администрации и режиссеров, актерских гримерок и театральных цехов. Также закупят новое световое и звуковое оборудование для сцены.

Ранее Юрий Горлатых заявил, что в гримерках и в цехах поменяют все, «начиная от систем вентиляции и заканчивая последним шурупом». Также он отметил, что театру уже не хватает площадей, и в 2023 году, возможно, построят новый корпус для швейного, бутафорского и столярного цехов и других производственных помещений.

Фото: архивы пресс-служб