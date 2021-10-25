В период длинных ноябрьских «выходных» в регионе введут новые противопандемийные ограничения

«Массовых гуляний» в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября не получится. В Новосибирской области готовят новые ограничения для населения. Об этом сегодня, 25 октября, заявил глава региона Андрей Травников. Он подчеркнул, что нерабочую неделю нужно «использовать максимально эффективно для обеспечения перелома в четвертой волне пандемии».

«Чтобы эти дни не превратились в неконтролируемые каникулы для детей и взрослых, нам придется принимать дополнительные ограничительные меры», – сказал губернатор. Он также призвал своих подчиненных «начать с себя» и пройти вакцинацию, обязательную в том числе и для госслужащих.

Напомним, что режим повышенной готовности в Новосибирской области продлили до 30 ноября этого года. Кроме ношения масок и соблюдения социальной дистанции в общественных местах, сохраняется шахматная рассадка в зрительных залах. Также с 8 ноября на массовых мероприятиях начнут требовать QR-код о вакцинации.