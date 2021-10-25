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На работу с ветерком: электросамокаты стали для новосибирцев транспортом, решающим «рутинные задачи», – наряду с такси

Раньше кикшеринг использовался в основном как вариант «для отдыха».

Поклонники электросамокатов стали чаще пользоваться ими как транспортным средством, чтобы доехать до работы или учебы. В компании Whoosh заметили, что раньше пользователи электросамокатов чаще использовали их для отдыха, теперь же стали их применять больше как транспорт с утилитарной целью – чтобы добраться куда-нибудь. Самокат именно как транспортное средство стали использовать в 90% случаев.

«Самокаты заменяют все больше поездок на автотранспорте на небольшие расстояния — это тренд, который продолжает расти в этом сезоне, – цитирует BFM гендиректора Whoosh Дмитрия Чуйко. – Те, кто давно пользуется шерингом или только начал, практически сразу встраивают самокат в решение рутинных транспортных задач наряду с другим городским транспортом: общественным, такси, каршерингом».

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