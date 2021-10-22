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Популярный YouTube-блогер высоко оценил город Тогучин в Новосибирской области

В видеоролике Эд Мацаберидзе особенно отметил вокзал, набережную и фонтан «как в Лас-Вегасе».

Московский блогер Эд Мацаберидзе получил массу впечатлений благодаря поездке в город Тогучин Новосибирской области. Тогучин понравился шоумена своим красивым вокзалом и парками,в итоге город набрал 20 баллов в рейтинге провинций. Фонтан, как в Лас-Вегасе и обновленная набережная – этим пытается заинтересовать зрителей московский блогер Эд Мацаберидзе в видеоанонсе. Полная версия видеоролика о Тогучине длится 13 минут. За двое суток он набрал более 7 тысяч просмотров на YouTube.

 

«В провинции классно! Город Тогучин убедил в этом на 100% всю нашу команду! Обновленная набережная, парковые зоны и санаторий... Уединиться и отдохнуть здесь точно получится!» – говорится в описании. Сначала зрителям дают краткую справку о Тогучине. Население – около 21 тысячи человек. Статус города был получен в 1945 году, но первые поселенцы появились здесь еще в 17 веке. Первым пунктом в маршруте Эда стал тогучинский железнодорожный вокзал. Его благородный внешний вид не обманул звезду. «В принципе, вокзал внутри достаточно уютный, – отметил блогер, – есть зарядки, есть обалденные сидения. Заезда для чемодана, как такового, нет, но не поднимается у меня рука и язык ругать этот вокзал. Молодцы».

Также шоумена восхитила тогучинская набережная. «Практически в самом центре города сделали пруд. Молодечики», – похвалил тогучинцев Эд Мацаберидзе. В пруду на набережной Тогучина резвится живая рыба Появляется в кадре и главное ответственное лицо местной набережной Юрий Степанов. Он рассказал столичным гостям, как на болоте соорудили уникальное место, которое привлекает не только жителей города, но и туристов из других районов.

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