Популярный YouTube-блогер высоко оценил город Тогучин в Новосибирской области

«В провинции классно! Город Тогучин убедил в этом на 100% всю нашу команду! Обновленная набережная, парковые зоны и санаторий... Уединиться и отдохнуть здесь точно получится!» – говорится в описании. Сначала зрителям дают краткую справку о Тогучине. Население – около 21 тысячи человек. Статус города был получен в 1945 году, но первые поселенцы появились здесь еще в 17 веке. Первым пунктом в маршруте Эда стал тогучинский железнодорожный вокзал. Его благородный внешний вид не обманул звезду. «В принципе, вокзал внутри достаточно уютный, – отметил блогер, – есть зарядки, есть обалденные сидения. Заезда для чемодана, как такового, нет, но не поднимается у меня рука и язык ругать этот вокзал. Молодцы».

Также шоумена восхитила тогучинская набережная. «Практически в самом центре города сделали пруд. Молодечики», – похвалил тогучинцев Эд Мацаберидзе. В пруду на набережной Тогучина резвится живая рыба Появляется в кадре и главное ответственное лицо местной набережной Юрий Степанов. Он рассказал столичным гостям, как на болоте соорудили уникальное место, которое привлекает не только жителей города, но и туристов из других районов.