Новосибирским медикам будут выплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного

Медработников региона, которые задействованы в прививочной кампании против COVID-19, ждут новые выплаты. Согласно постановлению правительства региона, им назначат по 200 рублей за каждого вакцинированного пациента. Соответствующий документ с подписью губернатора Андрея Травникова был опубликован на официальном сайте исполнительного органа. Также им покроют расходы на отпуск или выплатят компенсацию за те дни отдыха, которые не были использованы.

«Установить выплаты стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты (далее — выплаты стимулирующего характера), в размере 200 рублей за одного вакцинированного с учетом районного коэффициента к заработной плате, начислений на выплаты по оплате труда и суммы средств, необходимых с учетом выплат стимулирующего характера медицинским работникам на оплату ежегодного отпуска и выплату компенсации за неиспользованные отпуска», — сказано в документе.

Выплата распространить на период с 27 августа года по 31 декабря 2021 годы. Отмечается, что деньги будут распределяться за счет средств, «источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета, и средств областного бюджета Новосибирской области».