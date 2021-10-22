Замгубернатора Юрий Петухов проверил работу детского онкогематологического отделения областной больницы

Мощная лаборатория со всеми видами диагностики, детская хирургическая служба, оборудованное досуговое пространство – после переезда из Краснообска полностью выстроена работа детского онкогематологического отделения областной больницы. Первый заместитель губернатора Новосибирской области Юрий Петухов проконтролировал организацию деятельности отделения детской онкологии и гематологии.

«Сегодня, общаясь с пациентами и работниками отделения, убедился, что здесь обеспечен высокий уровень оказания медицинской помощи. С главным врачом мы обсудили перспективы дальнейшего развития отделения. Мы будем и дальше работать над улучшением условий пребывания маленьких пациентов и их родителей», – отметил господин Петухов.

Детское отделение гематологии и онкологии переехало на время ремонта из Краснообска в Новосибирскую областную клиническую больницу 16 сентября. Его разместили в помещениях бывшего перинатального центра, было перевезено все оборудование, переведен медицинский персонал. Сегодня в отделении созданы необходимые условия для комфортного пребывания молодых пациентов и их родных.

