В Бердске откроют детский сад, построенный «под ключ» в рамках нацпроекта «Демография»

Это первый для Новосибирской области объект, который создан по системе «под ключ».
Министр строительства региона Иван Шмидт посетил с инспекцией стройплощадку нового детского сада в Бердске. Глава ведомства, что этот детский сад – первый объект в регионе, который построен по системе «под ключ», то есть работы по проектированию и строительству после проведения конкурсных процедур осуществляет один подрядчик.
«Детский сад в Бердске – крайне важный объект для города, который сегодня активно растет и развивается. Здесь, в микрорайоне Южный, в 2019 году уже сдан в эксплуатацию один детский сад на 220 мест, в 2020 году открыта новая школа на 1 100 мест, теперь построено еще одно дошкольное учреждение. Таким образом, на одной площадке формируется полноценный образовательный кластер», – отметил Иван Шмидт.
По словам заведующей детским садом Татьяны Щербаковой, новое здание станет вторым корпусом (ясельный) детского сада № 2, который расположен по соседству. В здании размещаются восемь групповых помещений, которые запроектированы только на первом этаже здания. Кроме того, в корпусе обустроены медицинский кабинет, пищеблок, прачечная, спортивный и музыкальный залы, кабинеты логопеда и психолога, помещения для кружковой деятельности.
Иван Шмидт подчеркнул, что генподрядчик на объекте – ООО «Бердский строительный трест» – реализовал четко, в срок, и с соблюдением всех требований к качеству пилотный проект – строительство здания «под ключ». Строительно-монтажные работы завершены, завершается и оформление документов для ввода объекта в эксплуатацию. После получения лицензии сад сможет принять 110 воспитанников.
Фото: архивы пресс-служб
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