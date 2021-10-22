В Бердске откроют детский сад, построенный «под ключ» в рамках нацпроекта «Демография»

Министр строительства региона Иван Шмидт посетил с инспекцией стройплощадку нового детского сада в Бердске. Глава ведомства, что этот детский сад – первый объект в регионе, который построен по системе «под ключ», то есть работы по проектированию и строительству после проведения конкурсных процедур осуществляет один подрядчик.

«Детский сад в Бердске – крайне важный объект для города, который сегодня активно растет и развивается. Здесь, в микрорайоне Южный, в 2019 году уже сдан в эксплуатацию один детский сад на 220 мест, в 2020 году открыта новая школа на 1 100 мест, теперь построено еще одно дошкольное учреждение. Таким образом, на одной площадке формируется полноценный образовательный кластер», – отметил Иван Шмидт.