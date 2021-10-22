В Новосибирской области за эту неделю троекратно выросли темпы противоковидной вакцинации

В Новосибирской области активно проводится прививочная капания для профессиональных групп, подлежащих обязательной вакцинации. За неделю, с подписания соответствующего постановления главного санитарного врача, темпы вакцинации увеличились в несколько раз.

Ход обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции отдельных профессиональных контингентов по эпидемическим показаниям в 2021 году обсудили на совещании под руководством первого замгубернатора Юрия Петухова в правительстве региона.

Доклад о формировании и исполнении планов-графиков вакцинации представила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Лада Шалыгина. Она отметила, что с 12 октября отмечается значительное увеличение темпа вакцинации. На текущую дату – рост более чем в три раза, регион вышел на показатель 10,5 тысяч человек в день. Важно продолжить наращивать достигнутые темпы. Медицинские организации готовы при необходимости формировать дополнительные выездные бригады для организации иммунизации на предприятиях. В настоящее время развернуто 93 пункта вакцинопрофилактики, а также сформировано 26 мобильных пунктов и 98 мобильных прививочных бригад.



Руководители областных исполнительных органов власти отчитались перед первым заместителем Губернатора о ходе иммунизации в подведомственных им сферах, а главы муниципальных образований и главные врачи государственных медицинских учреждений – об организации обязательной вакцинации на территориях.



Юрий Петухов дал поручение региональному минпромторгу активизировать разъяснительную работу с руководителями предприятий сферы услуг о необходимости вакцинации их сотрудников. Он также отметил, что только наращивание темпов вакцинации в подлежащих обязательной иммунизации сферах, позволит избежать введения дополнительных ограничительных мер.

