Проект бюджета на 2022 год рассмотрели в новосибирском правительстве

В Новосибирской области рассмотрели проект бюджета на 2022 год во время внеочередного заседание правительства региона. Оно состоялось под председательством губернатора Андрей Травникова. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Большая часть бюджета на следующий год распределяется на выполнение социальных обязательств, образование, здравоохранение. Также деньги направят на реализацию проектов и задач, поставленных в указах президента России.

Согласно проекту, доходная часть областного бюджета на 2022-й составляет 216,7 млрд рублей. Приоритетными расходами предусматриваются: дотации, субсидии, субвенции местным бюджетам, планомерная индексация соцвыплат отдельным категориям граждан, обеспечение мер социальной поддержки населения, ОМС, развитие дорожного фонда и другие.

На данные сферы направят 224,9 млрд рублей. Сформированный на 2021 год дефицит составляет около восьми миллиардов рублей. Планируется снижение размера дефицита в среднесрочной перспективе в 2023 и 2024 годах.

Проект бюджета одобрило правительство региона, теперь его вынесут на рассмотрение в законодательное собрание Новосибирской области.