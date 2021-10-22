18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Константин Хальзов рассказал о потенциальном экспресс-тестировании на коронавирус в новосибирских школах

Глава регионального минздрава отметил, что на данный момент оценивается опыт тестирования в школах Москвы.

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал вопрос об экспресс-тестах на COVID-19, которые в перспективе могут ввести в образовательных учреждениях нашего региона.

Обязательное экспресс-тестирование на ковид уже введено в десяти школах Москвы по опыту США, Великобритании и некоторых европейских стран. Пока это пилотный проект и в регионах наблюдают за реализацией системы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оценить ее эффективность, рассказал в ходе брифинга министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Мы наблюдаем за опытом Москвы, губернатор дал поручение оценить эффективность экспресс-тестирования в Москве. Мы ему доложим и будет приниматься решение на уровне оперативного штаба», – ответил господин Хальзов.

Экспресс-тестирование вводится в школах не только для предотвращения распространения COVID-19, но и для того, чтобы удержать детей в формате традиционных офлайновых уроков, а не переводить на дистанционное обучение.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: