Константин Хальзов рассказал о потенциальном экспресс-тестировании на коронавирус в новосибирских школах

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал вопрос об экспресс-тестах на COVID-19, которые в перспективе могут ввести в образовательных учреждениях нашего региона.

Обязательное экспресс-тестирование на ковид уже введено в десяти школах Москвы по опыту США, Великобритании и некоторых европейских стран. Пока это пилотный проект и в регионах наблюдают за реализацией системы. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оценить ее эффективность, рассказал в ходе брифинга министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

«Мы наблюдаем за опытом Москвы, губернатор дал поручение оценить эффективность экспресс-тестирования в Москве. Мы ему доложим и будет приниматься решение на уровне оперативного штаба», – ответил господин Хальзов.

Экспресс-тестирование вводится в школах не только для предотвращения распространения COVID-19, но и для того, чтобы удержать детей в формате традиционных офлайновых уроков, а не переводить на дистанционное обучение.