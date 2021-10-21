Новый полпред Путина в СФО прилетел в Новосибирск с рабочим визитом

Утром 21 октября в Новосибирск прибыл полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Напомним, что господин Серышев вступил в должность 12 октября этого года. До этого он три года был помощником Владимира Путина.

Нового полпреда встретили руководители территориальных подразделений правоохранительных органов и органов военного управления, а также глава региона Андрей Травников. Сразу после прилета, еще на перроне аэропорта Толмачево, Анатолий Серышев провел с ними короткие переговоры.

Также на сегодня запланированы несколько других рабочих встреч, отметили в аппарате полпреда. Возможна и первая пресс-конференция Анатолия Серышева в качестве полпреда.

Фото: архивы пресс-служб