Россиян ожидает новый виток подорожания продуктов

На встрече с членами Правительства зампредседателя Правительства РФ Александр Новак сообщил о возможном росте цен на продукты. Он отметил, что из-за увеличения стоимости удобрений для сельскохозяйственных культур и сокращения их производства могут подорожать и продукты питания на полках магазинов.



Владимир Путин ответил, что знает о сложившейся ситуации в стране и поручит разработать комплекс мер, которые обеспечат интересы отечественных сельхозпроизводителей и позволят сдержать рост цен на продовольствие.



Глава государства сообщил, что меры, призванные не допустить нового витка роста цен на продукты, должны быть спокойными и последовательными, а решения – подготовленными и просчитанными заранее. Ситуация будет под личным контролем премьер-министр Михаила Мишустина.