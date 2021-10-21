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Россиян ожидает новый виток подорожания продуктов

Причина – рост цен на сельскохозяйственные удобрения.

На встрече с членами Правительства зампредседателя Правительства РФ Александр Новак сообщил о возможном росте цен на продукты. Он отметил, что из-за увеличения стоимости удобрений для сельскохозяйственных культур и сокращения их производства могут подорожать и продукты питания на полках магазинов.

Владимир Путин ответил, что знает о сложившейся ситуации в стране и поручит разработать комплекс мер, которые обеспечат интересы отечественных сельхозпроизводителей и позволят сдержать рост цен на продовольствие.

Глава государства сообщил, что меры, призванные не допустить нового витка роста цен на продукты, должны быть спокойными и последовательными, а решения – подготовленными и просчитанными заранее. Ситуация будет под личным контролем премьер-министр Михаила Мишустина.

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