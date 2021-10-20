Сеть центров гемодиализа создана в Новосибирской области

На данный момент в регионе работает сеть из 12 центров гемодиализа, 5 из них – в районах области. Здесь жители могут получить современную медицинскую помощь. В конце июля такой центр начал работать в Карасуке. В ходе рабочей поездки Андрей Травников побывал в Карасукской ЦРБ, где ознакомился с работой нового подразделения больницы.

«Карасукская ЦРБ уже сегодня становится мощным межрайонным центром – тут и центр гемодиализа, и ЦАОП. Могу сказать, что у ЦРБ серьезное будущее – мы собираемся превратить её в еще один региональный сосудистый центр – появится возможность оказывать не только экстренную первичную помощь, но и проводить технологичные операции, спасать людей, причем не только в Карасукском районе, но и в близлежащих. Следующий шаг, совместно с Российскими железными дорогами, – использование мощностей узловой больницы для расширения возможностей центральной районной больницы, а правильней говорить – центральной межрайонной больницы в Карасуке», – отметил губернатор.

В Диализном центре ООО «Нефролайн – Сибирь» смонтирована и запущена система водоподготовки. В центре предусмотрено два диализных зала: «чистый» и для пациентов с инфекционными заболеваниями. Предусмотрено четыре точки подключения аппаратов «искусственная почка».

