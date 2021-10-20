Сеть центров гемодиализа создана в Новосибирской области

Качество работы одного из центров оценил губернатор Андрей Травников.
На данный момент в регионе работает сеть из 12 центров гемодиализа, 5 из них – в районах области. Здесь жители могут получить современную медицинскую помощь. В конце июля такой центр начал работать в Карасуке. В ходе рабочей поездки Андрей Травников побывал в Карасукской ЦРБ, где ознакомился с работой нового подразделения больницы.
«Карасукская ЦРБ уже сегодня становится мощным межрайонным центром – тут и центр гемодиализа, и ЦАОП. Могу сказать, что у ЦРБ серьезное будущее – мы собираемся превратить её в еще один региональный сосудистый центр – появится возможность оказывать не только экстренную первичную помощь, но и проводить технологичные операции, спасать людей, причем не только в Карасукском районе, но и в близлежащих. Следующий шаг, совместно с Российскими железными дорогами, – использование мощностей узловой больницы для расширения возможностей центральной районной больницы, а правильней говорить – центральной межрайонной больницы в Карасуке», – отметил губернатор.
В Диализном центре ООО «Нефролайн – Сибирь» смонтирована и запущена система водоподготовки. В центре предусмотрено два диализных зала: «чистый» и для пациентов с инфекционными заболеваниями. Предусмотрено четыре точки подключения аппаратов «искусственная почка».
Диализный центр – разместившейся на площади 230 квадратных метров на базе ЦРБ – полностью оснащен всем необходимым оборудованием, получена лицензия для осуществления медицинской деятельности по профилю «нефрология». Подготовлено два врача нефролога, две медицинские сестры, техник-инженер. Все медицинские работники центра прошли профессиональное обучение непосредственно на рабочем месте в ООО «Нефролайн-Сибирь» в Новосибирске.
Созданы все условия для комфортного, качественного и безопасного получения заместительной почечной терапии. Центр рассчитан на проведение восьми процедур в день в две смены, что позволяет в полном объёме проводить почечную заместительную терапию двадцати-двадцати пяти пациентам.
Лечение осуществляется по полису ОМС, то есть для пациентов и анализы, и консультации медиков, и сам гемодиализ являются бесплатными. Отделения гемодиализа работают уже в Татарском, Ордынском, Искитимском, Куйбышевском районах и в Новосибирске.
Фото: архивы пресс-служб
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