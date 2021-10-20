Часть выплат по транспортному налогу направят в дорожный фонд Новосибирской области

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона напоминают владельцам транспортных средств о необходимости до 1 декабря заплатить транспортный налог за 2020 год. Из акцизов транспортного налога формируется дорожный фонд Новосибирской области, средства идут на содержание, ремонт и проектно-сметную документацию автомобильных дорог.

«Часть средств транспортного налога поступает в дорожный фонд районов Новосибирской области, и как правило, полученные деньги район направляет на подготовку проектно-сметной документации районных дорог. Другая часть средств уходит в областной бюджет, финансы распределяются по районам и идут на ремонт и содержание автомобильных дорог. Главы районов решают, в каких именно поселениях требуется привести в норматив местные трассы», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Напомним, что в соответствии с внесенными в областной закон «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков в Новосибирской области» изменениями от 05.10.2021 г., льготами по транспортному налогу могут воспользоваться некоторые некоммерческие организации. Ранее освобождение от уплаты налога распространялось только на общественные организации инвалидов.



По информации УФНС России по Новосибирской области, количество транспортных средств, которые находятся в собственности физических лиц, увеличилось за год более чем на 13 тыс. единиц. Всего по итогам 2020 года жители региона являются собственниками 1 млн 86 тыс. транспортных средств. Общая сумма начисленного транспортного налога, подлежащая уплате физическими лицами в 2021 году, составляет 2 млрд 388 млн рублей.