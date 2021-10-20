В Новосибирской области заложили элитную сосновую плантацию

Участок заложен саженцами 3-4 лет с закрытой корневой системой, для новой плантации они были тщательно отобраны и прошли аттестацию. За высаженными деревьями – сосной обыкновенной и сосной кедровой сибирской – на протяжении 4-5 лет лесоводы будут осуществлять особый уход. Как ранее отметил Андрей Даниленко, примерно лет через 10 станет возможным получать семена с лучшими наследственными свойствами.

На создание объектов единого генетико-селекционного комплекса в регионе в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» выделено 3,78 млн рублей. Как отметил министр, работы по расширению площадей лесосеменной плантации будут продолжены в следующем году – согласно Лесному плану Новосибирской области в 2022 году запланировано заложить постоянные лесосеменные участки еще на площади 5 га.

Фото: архивы пресс-служб