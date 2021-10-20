В Новосибирской области заложили элитную сосновую плантацию

Улучшенные породы хвойных высадили в рамках нацпроекта «Экология».
В нашем регионе по нацпроекту «Экология» сформирована лесосеменная плантация улучшенных пород хвойных деревьев. В ходе рабочей поездки в Искитимский район министр природных ресурсов и экологии области Андрей Даниленко проверил ход работ.
На территории Бердского лесхоза на площади 6,5 га завершены работы по формированию постоянных лесосеменных участков. Благодаря современным технологиям получить семена ценных пород хвойных деревьев стало возможным в 2,5 раза быстрее.
«Созданный участок – это работа на перспективу. Мы формируем плантации элитных саженцев, которые позволят перекрывать неурожайные годы, а также послужат основой для воспроизводства лесов нашего региона», – подчеркнул Андрей Даниленко.
Участок заложен саженцами 3-4 лет с закрытой корневой системой, для новой плантации они были тщательно отобраны и прошли аттестацию. За высаженными деревьями – сосной обыкновенной и сосной кедровой сибирской – на протяжении 4-5 лет лесоводы будут осуществлять особый уход. Как ранее отметил Андрей Даниленко, примерно лет через 10 станет возможным получать семена с лучшими наследственными свойствами.
На создание объектов единого генетико-селекционного комплекса в регионе в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» выделено 3,78 млн рублей. Как отметил министр, работы по расширению площадей лесосеменной плантации будут продолжены в следующем году – согласно Лесному плану Новосибирской области в 2022 году запланировано заложить постоянные лесосеменные участки еще на площади 5 га.
Фото: архивы пресс-служб
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