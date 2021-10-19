В Новосибирской области появился первый для региона многофункциональный мобильный госпиталь

Заместитель директора Территориального центра медицины катастроф Евгений Розуменко уточнил, что уникальность комплекса – в сочетании универсальности и мобильности. Шесть палаток помещаются в обычную ГАЗель, и могут быть очень быстро доставлены в любую точку Новосибирской области. «Случаются чрезвычайные ситуации, когда рядом нет лечебного учреждения, и при массовом поступлении пострадавших, чтобы сократить путь эвакуации, приблизить помощь к пациенту, возможно развертывание данного комплекса. Чтобы непосредственно у очага чрезвычайной ситуации оказать первая неотложная помощь, пациенты будут стабилизированы, подготовлены к дальнейшей эвакуации», – рассказал он.

Комплекс может работать в любом месте, он полностью автономный – электричество, тепловые пушки, вентиляция, освещение, пятислойная теплоизоляция. Директор компании-производителя Антон Долженко рассказал, что модули монтируются за полтора-два часа. Больше всего времени уходит на монтаж утепленного водонепроницаемого пола. «Особенность данных конструкций состоит в их возможности быстрого развертывания и использования при любых климатических условиях от -50 до +50 градусов Цельсия. Все сделано по нашей российской технологии. В том виде, в котором вы его видите, мы сделали его впервые, такого не было. Это произошло потому, что у нас был прямой контакт с заказчиком, с теми, кто будет непосредственно его эксплуатировать», – говорит он.

В этом комплексе производители усилили несущие конструкции, теперь купол сможет выдержать любые осадки. Для удобства использования в медицинских целях добавили множество удобных деталей: застежки, внутренние перегородки, шлюзы между помещениями.

Фото: архивы пресс-служб