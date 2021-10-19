В Новосибирской области появился первый для региона многофункциональный мобильный госпиталь

Он рассчитан на 60 мест и может работать при температуре от -50 до +50 градусов.
С возможностями многоцелевого передвижного стационара сегодня, 19 октября, ознакомился министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. Модульный медицинский комплекс для центра медицины катастроф по поручению регионального минздрава заказал медицинский центр мобилизационных резервов. На площадке между корпусами горбольницы №1 развернули только половину полевого госпиталя. Чтобы установить все палатки – не хватило места.
Госпиталь в максимальной комплектации рассчитан на 60 мест. В настоящее время этого достаточно. Но, при необходимости, количество модулей можно будет увеличить. Производитель комплекса – новосибирская компания. На покупку комплекса областной бюджет выделил более 12 млн рублей.
Как уточнил министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов, мобильный комплекс многофункциональный. «Он позволит нам в любой ситуации, при любом стечении обстоятельств, в любых условиях оказывать медицинскую помощь населению. Вне зависимости от того, будет это какое-то чрезвычайное происшествие с пострадавшими, техногенная катастрофа, или потребуется усилить какое-то действующее медицинское учреждение. Сегодня здесь развернуто четыре палатки, приемное отделение. Мы можем развернуть в два раза больше или в два раза меньше модулей, в зависимости от задач, которые будут стоять перед нами. Губернатор поддержал нашу инициативу, и мы теперь имеем на территории этот современный универсальный комплекс», – отметил министр.
При изготовлении учли в том числе возможность использования госпиталя для лечения инфекционных пациентов. У пятиместных палат есть не только выход в общий коридор, но и отдельный вход с улицы, то есть это фактически мельцеровские боксы. Дополнительно каждая кровать отделена от соседних ширмой-перегородкой.
Заместитель директора Территориального центра медицины катастроф Евгений Розуменко уточнил, что уникальность комплекса – в сочетании универсальности и мобильности. Шесть палаток помещаются в обычную ГАЗель, и могут быть очень быстро доставлены в любую точку Новосибирской области. «Случаются чрезвычайные ситуации, когда рядом нет лечебного учреждения, и при массовом поступлении пострадавших, чтобы сократить путь эвакуации, приблизить помощь к пациенту, возможно развертывание данного комплекса. Чтобы непосредственно у очага чрезвычайной ситуации оказать первая неотложная помощь, пациенты будут стабилизированы, подготовлены к дальнейшей эвакуации», – рассказал он.
Комплекс может работать в любом месте, он полностью автономный – электричество, тепловые пушки, вентиляция, освещение, пятислойная теплоизоляция. Директор компании-производителя Антон Долженко рассказал, что модули монтируются за полтора-два часа. Больше всего времени уходит на монтаж утепленного водонепроницаемого пола. «Особенность данных конструкций состоит в их возможности быстрого развертывания и использования при любых климатических условиях от -50 до +50 градусов Цельсия. Все сделано по нашей российской технологии. В том виде, в котором вы его видите, мы сделали его впервые, такого не было. Это произошло потому, что у нас был прямой контакт с заказчиком, с теми, кто будет непосредственно его эксплуатировать», – говорит он.
В этом комплексе производители усилили несущие конструкции, теперь купол сможет выдержать любые осадки. Для удобства использования в медицинских целях добавили множество удобных деталей: застежки, внутренние перегородки, шлюзы между помещениями.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.