Новосибирская область стала одним из регионов-лидеров по количеству укусов клещей

Даже в октябре клещи могут быть опасны, но в целом их активность в этом месяце прекращается. Страховые кампании подводят итоги клещевого сезона. В этом году число обратившихся за медицинской помощью при укусе клеща сократилась на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, а по сравнению с 2019-м снизилось сразу на 18,6%. Это же подтверждают данные минприроды Новосибирской области.

Большая часть страховых случаев, связанных с укусами клещей, в этом году пришлась на Кировскую область (30,6%). Далее следуют Костромская область (11%), Новосибирская область (10,3%), Ярославская область (6,2%) и Красноярский край (5,5%).

Пик активности клещей приходится на май-июнь, в эти месяцы в среднем происходит около 85% страховых случаев, сообщают «Ведомости». На этот период в Новосибирской области было зарегистрировано почти 12 тысяч укусов клещей.