Число рабочих на стройплощадке нового ЛДС увеличили: там трудится более 650 человек

Сейчас на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Андрея Травникова.
По данным министерства строительства Новосибирской области, сегодня на объекте развернуты все направления для создания теплового контура здания. Так, строители приступили к комплексу работ по обустройству кровли основной арены спорткомплекса – после укладки профлиста, здесь будет проведены работы по пароизоляции, утеплению и укладке фальцевой кровли. На малых аренах такая работа уже ведется с прошлой недели. Кроме того, на объект завезены стеклопакеты для установки витражей на основной и малых аренах. В них будет использовано специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность и безопасность конструкции. Всего предстоит обустроить более 11 тысяч кв. м витражей.
Также в здании ледовой арены подрядчик продолжает заливку полов, устройство основания ледового корта на тренировочной арене, монтаж металлических конструкции фасада основной арены. Продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.
Обустройство подъездных путей к ледовой арене – еще один крупный блок при строительстве спорткомплекса. Сегодня дорожники завершают асфальтирование дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста.
Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Андрея Травникова.
Фото: архивы пресс-служб
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