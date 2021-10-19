Число рабочих на стройплощадке нового ЛДС увеличили: там трудится более 650 человек

По данным министерства строительства Новосибирской области, сегодня на объекте развернуты все направления для создания теплового контура здания. Так, строители приступили к комплексу работ по обустройству кровли основной арены спорткомплекса – после укладки профлиста, здесь будет проведены работы по пароизоляции, утеплению и укладке фальцевой кровли. На малых аренах такая работа уже ведется с прошлой недели. Кроме того, на объект завезены стеклопакеты для установки витражей на основной и малых аренах. В них будет использовано специальное термически закаленное стекло, которое обеспечит надежность и безопасность конструкции. Всего предстоит обустроить более 11 тысяч кв. м витражей.

Также в здании ледовой арены подрядчик продолжает заливку полов, устройство основания ледового корта на тренировочной арене, монтаж металлических конструкции фасада основной арены. Продолжается работа с системами отопления, вентиляции, водоснабжения.

Обустройство подъездных путей к ледовой арене – еще один крупный блок при строительстве спорткомплекса. Сегодня дорожники завершают асфальтирование дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста.

Минстрой региона жестко следит за выполнением графика работ. В настоящее время на объекте организован ежедневный мониторинг строительства, проходит еженедельный оперативный штаб под руководством Андрея Травникова.

Фото: архивы пресс-служб