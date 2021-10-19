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Месяц без учебы. Студенты НГУ будут переписывать население вместо посещения занятий

Молодые люди высказали недовольство подобным решением ректората.

Ряд студентов Новосибирского государственного университета на время отстранен от учебного процесса: студентов второго и третьего курсов экономфака отправили работать на перепись населения. Это решение ректората вуза вызвало недовольство среди обучающихся. Несмотря на обещанную зарплату, молодежь не хочет ходить по квартирам вместо посещения вуза.

По словам студентов, сейчас идет сложный семестр. Работая на переписи, ребятам придется пропустить целый месяц занятий. Отказ работать на переписи грозит студентам отчислениями из университета.

В самом вузе подтвердили, что часть студентов не будет учиться с 15 октября по 14 ноября. Сотрудники вуза заявили, что многие лекции студентам будут доступны в онлайн-формате, а практика полезна всем обучающимся. Студентам обещают зарплату в размере восемнадцати тысяч рублей до вычета налогов.

Фото: 2ГИС

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