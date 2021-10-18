Новосибирцы стали в три раза чаще брать ипотечные кредиты свыше 12 миллионов рублей

В этом году жители Новосибирской области стали значительно чаще оформлять ипотечные кредиты на сумму более 12 миллионов рублей. В основном такую солидную ипотеку берут на новостройки. По сравнению с тремя кварталами прошлого года в этом году за аналогичный период спрос на дорогостоящий кредит вырос в три раза.

Отметим, что подобная тенденция характерна для всех крупных регионов. Ожидаемый лидер по этому показателю – Москва и Подмосковье. В топ-5 регионов, жители которых проявляют интерес к столь дорогому жилью, помимо столицы и нашего региона, вошли Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Приморье.