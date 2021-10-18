18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Новосибирцы стали в три раза чаще брать ипотечные кредиты свыше 12 миллионов рублей

Столь внушительные суммы идут на приобретение квартир в дорогих новостройках.

В этом году жители Новосибирской области стали значительно чаще оформлять ипотечные кредиты на сумму более 12 миллионов рублей. В основном такую солидную ипотеку берут на новостройки. По сравнению с тремя кварталами прошлого года в этом году за аналогичный период спрос на дорогостоящий кредит вырос в три раза.

Отметим, что подобная тенденция характерна для всех крупных регионов. Ожидаемый лидер по этому показателю – Москва и Подмосковье. В топ-5 регионов, жители которых проявляют интерес к столь дорогому жилью, помимо столицы и нашего региона, вошли Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край и Приморье.

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: