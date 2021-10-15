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Дорогой аксессуар: в Новосибирске разработали очки дополненной реальности стоимостью полмиллиона

Их уже включили в инновационную экипировку «Ратник» для российской армии.

На Новосибирском приборостроительном заводе создали очки дополненной реальности для пехотинцев. Они позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, отображать электронный прицел, показывать видео с внешних источников с изображением местности с беспилотников.

Очки могут использоваться вместе с системой ночного видения и тепловизором. Новую разработку включили в экипировку «Ратник», которую в российской армии также называют комплектом будущего.

Стоимость одной пары очков составляет более полумиллиона.

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

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