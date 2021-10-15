Дорогой аксессуар: в Новосибирске разработали очки дополненной реальности стоимостью полмиллиона

На Новосибирском приборостроительном заводе создали очки дополненной реальности для пехотинцев. Они позволяют выводить на остекление дополнительную информацию от командования, отображать электронный прицел, показывать видео с внешних источников с изображением местности с беспилотников.

Очки могут использоваться вместе с системой ночного видения и тепловизором. Новую разработку включили в экипировку «Ратник», которую в российской армии также называют комплектом будущего.

Стоимость одной пары очков составляет более полумиллиона.

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский