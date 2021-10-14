Тарифы на теплоснабжение в Новосибирске вырастут на 60%

В Новосибирске предложили ввести ежегодное повышение тарифов на тепло на 2,9%. При этом стоимость гигакалорий будет расти на протяжении десяти лет. Такая мера борьбы с недофинснарованием ремонтных работ на теплосетях обсуждалась 13 октября на заседании комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Как сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Новосибирска Дмитрий Перязев, причиной большого количества дефектов на теплосетях стал недоремонт из-за отсутствия средств. Чиновник предложил отнесли Новосибирска к ценовой зоне теплоснабжения, а также перевести расчёт тарифа за отопление методом альтернативной котельной. Это позволит за десять лет привлечь около 15 миллиардов рублей, которые будут направлены на ремонт теплосетей.

«Для населения тарифы вырастут в первый год на 7,2% с учетом инфляции, а затем ежегодно – на 6,9% с учетом инфляции», – отметила уточнила и.о. руководителя департамента по тарифам Новосибирской области Елена Марунченко.

В настоящее время тариф на отопление составляет 1505 рублей за гигакалорию, с 1 июля 2022 года его будут ежегодно повышать – к 2032 году он достигнет 2423 рубля.

Обсуждение роста тарифов вызвал горячую дискуссию среди депутатов. Глава комитета Александр Терепа уточнил, что последнее слово будет за Правительством РФ. Именно оно рассмотрит совместное обращение мэрии Новосибирска и компании «СГК» и решит, стоит ли относить Новосибирск к ценовой зоне.