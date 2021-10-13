Новым полпредом президента в СФО стал 56-летний Анатолий Серышев

Президент Путин назначил своим полномочным представителем в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. С июня 2018 года Серышев занимал должность помощника главы государства. В официальном документе о новом назначении сказано: «В соответствии с пунктом «к» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Серышева Анатолия Анатольевича полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, освободив его от занимаемой должности».

На сайте Кремля можно узнать краткую биографию господина Серышева. Он родился 19 июля 1965 года в поселке Кобляково Братского района Иркутской области. В 1988-м окончил Иркутский институт народного хозяйства и получил диплом по специальности «Экономист». После выпуска поступил на службу в КГБ, и уже в 1990 году окончил Высшие курсы КГБ СССР по специальности «Офицер с высшим специальным образованием». В КГБ, а позже ФСБ служил до 2016 года, с 2011-го по 2016 год– в должности начальника Управления ФСБ по Республике Карелия. После этого два года был заместителем руководителя Федеральной таможенной службы России.

Анатолий Серышев награжден медалью «За отличие в воинской службе» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. У нового полпреда есть жена и двое детей.

Фото: kremlin.ru