Главные по пробкам. Новосибирск попал в мировой рейтинг мегаполисов с самыми загруженными дорогами

По данным исследования производителей GPS-навигации, столица России заняла первое место по загруженности дорог среди всех городов мира, обогнав даже азиатские мегаполисы, ранее бывшие лидерами рейтинга. Новосибирск тоже включили в «антитоп»: наш город заняв девятой место, оказавшись между Нью-Дели и Бангкоком.

В исследовании, опубликованном изданием «Т.Ж», были учтены заторы в городах-миллионниках. По итогам исследования 2020 года, все российские мегаполисы попали в первую сотню «пробочного» рейтинга.

Показатель Москвы по загруженности дорог – 54%, наш город уступает столице всего на 9%. Данный процент указывает, насколько увеличивается время автомобиля в пути по сравнению с его движением по пустым улицам мегаполиса. Из российских городов на 12 месте — Петербург с 44%, на 50-м — Омск с 31%. Меньше всего загружены улицы нашего соседа – Томска: он занимает 70 место с показателем 28%.