Арт в космическом стиле. Новосибирские художницы расписали дома на левом берегу

Художницы Янина Болдырева, Дарья Серякова и Светлана Соловьева решили символично отметить юбилей первого полета человека в космос. Они создали арт-объекты, посвященные теме космонавтики и астрономии. Отметим, что на каждом объекте будет размещен QR-код, по которому можно будет ознакомиться с научно-познавательным материалом, разработанным Новосибирским планетарием.

Всего в сибирской столице появилось четыре новых масштабных граффити – их можно увидеть на фасадах жилых домов №20, 24 и 28 в 1-м переулке Пархоменко. Многоквартирные дома прилегают к скверу имени Гагарина.

«Мы выросли в то время, когда каждый мальчишка и каждая девчонка мечтали стать космонавтами! Как хорошо, что сегодня новое поколение, молодых, амбициозных, креативных молодых людей хранят традиции и продолжают их! – написала на своей странице в Фейсбуке вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова. – Прекрасные граффити на стене в Ленинском районе, рядом со сквером Гагарина! Молодежь! Ты прекрасна».

Фото: Фейсбук Анны Терешковой