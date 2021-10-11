Поймать звезду: в ночь с 20 на 21 октября новосибирцы увидят эпичный звездопад

Специалисты Большого новосибирского планетария назвали дату, когда в небе над нашим городом можно будет наблюдать звездопад Ориониды. Он начался еще 2 октября, но достигнет зрелищного пика в ночь с 20 на 21 октября.

По информации сотрудника планетария Олега Кашина, наиболее ярким метеорный поток будет в восточной части неба, в районе созвездия Орион. Новосибирцы смогут увидеть, как в атмосферу Земли влетают космические частицы на скорости около 66 км/с и сгорают на высоте в 100-120 км. К 6 утра метеорный поток сместится в южную часть неба. В целом звездопад будет виден на протяжении всей ночи. Наблюдать за ним астрономы советуют за пределами города.