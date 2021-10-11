Стоимость продуктовой корзины для новосибирца выросла с начала года на 8%

Эксперты выяснили стоимость минимального набора продуктов в Новосибирской области за сентябрь этого года. В список входят тридцать три наименования наиболее часто потребляемых продуктов. Об этом сообщил Новосибирскстат. При расчете использовались средние цены, установленные в регионе.

Больше четверти (28,1%) потребительской корзины приходится на хлеб, крупы и макаронные изделия, 20,8% – на долю молочных продуктов, а 15,6% состава представляют плоды и овощи. На мясо отведено 15,6%, а на жиры и рыбу – по 5,5% и 4,3% соответственно. Оставшуюся часть занимают чай, соль и специи (по 3,3%), сахар, кондитерские изделия и яйца (по 2,3%).

В сентябре весь этот набор обходился новосибирцу в среднем в 4860,98 рублей. Это на 8,2% больше, чем было в начале текущего года. При этом, судя по ежемесячной статистике, стоимость продуктовой корзины падает уже второй месяц подряд. В августе она составила 5022 рублей, то есть набор был на 3,2% дороже.

Также специалисты сравнили стоимость аналогичного набора в соседних регионах. По информации аналитиков, в СФО продуктовая корзина новосибирцев входит в топ-5 самых дешевых. «Среди регионов Сибирского федерального округа самая высокая стоимость условного (минимального) набора продуктов питания по итогам прошедшего месяца сложилась в Красноярском крае (5578,28 руб.), – рассказали в Новосибирскстате, – самая низкая – в Омской области (4236,78 руб.)».