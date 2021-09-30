Синий бумеранг и ладонь ледяного гиганта: что означает новый арт-объект в Первомайском сквере

Арт-объект знаменует собой старт заявочной кампании для волонтеров МЧМ-2023. Клюшка и шайба дают отсылку к виду спорта, а развернутая ладонь символизирует готовность помогать. Аналогичная конструкция появилась и в Омске, который также примет часть игр чемпионата.

От имени губернатора и правительства Новосибирской области на церемонии открытия присутствовал заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он поприветствовал и поздравил участников церемонии со стартом заявочной кампании и отметил, что старт набора в команду волонтёров Молодежного чемпионата мира по хоккею – это еще один важный этап в подготовке к главному спортивному празднику Новосибирской области в 2023 году.

В ходе мероприятия отмечалось, что волонтёрское движение в нашем регионе набирает обороты и становится очень востребованным. Ежегодно в волонтерскую деятельность вовлекается более ста тысяч жителей, они активно участвуют во всех крупных мероприятиях, форумах, акциях, поэтому отобрать шестьсот волонтеров на первенство по хоккею будет непростой, но очень интересной задачей.

Заявку на участие в Первенстве в качестве волонтера может подать каждый желающий в возрасте от шестнадцати лет (для жителей города Новосибирска) и в возрасте от восемнадцати лет (жители из муниципальных образований Новосибирской области и других регионов Российской Федерации) на сайте волонтерского корпуса Новосибирской области.