Все школы и детские сады Новосибирской области подключены к теплу

В жилые многоквартирные дома тепло тоже подают — сегодня 24 сентября компания «СГК» начала подключать новосибирские дома, которые относятся ко второй очереди. Все дома в Новосибирске планируется подключить к 27 сентября.
По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова отопительный период в регионе начнется в промежутке с 20 сентября по 30 сентября. По нормативам запуск системы отопления производится при установлении среднесуточной температуры ниже плюс восьми градусов в течение суток. В первую очередь тепло подали в детские сады и школы.
Подачу тепла в жилые многоквартирные дома компания «СГК» разбила на три этапа. К какому этапу относится тот или иной адрес, можно понять по интерактивной карте, подготовленной компанией. Первый этап подключений жилого фонда должен был пройти 22-23 сентября (на карте он обозначен синим цветом). Второй этап 24-25 сентября (зеленый цвет на карте). Третий этап 26-27 сентября (красный цвет).
Подготовительные работы к отопительному периоду в регионе полностью выполнены. К зиме подготовлено более пятнадцати тысяч жилых домов, 1 154 котельных, 4 110 километров тепловых сетей, 10 190 километров сетей водоснабжения. На коммунальных котельных Новосибирской области запас твердого топлива составляет 131 тысячу тонн, еще порядка пятидесяти тысяч тонн угля – на районных складах, складах поставщиков угля. Общий запас твердого топлива в Новосибирской области составляет 119% от нормативного. Уголь поставляется в соответствии с графиком поставок. В целом на подготовку к отопительному периоду муниципальным образованиям Новосибирской области предусмотрена государственная поддержка в размере 2 миллиардов 810 миллионов рублей.
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