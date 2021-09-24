Все школы и детские сады Новосибирской области подключены к теплу

По словам министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Дениса Архипова отопительный период в регионе начнется в промежутке с 20 сентября по 30 сентября. По нормативам запуск системы отопления производится при установлении среднесуточной температуры ниже плюс восьми градусов в течение суток. В первую очередь тепло подали в детские сады и школы.

Подачу тепла в жилые многоквартирные дома компания «СГК» разбила на три этапа. К какому этапу относится тот или иной адрес, можно понять по интерактивной карте, подготовленной компанией. Первый этап подключений жилого фонда должен был пройти 22-23 сентября (на карте он обозначен синим цветом). Второй этап 24-25 сентября (зеленый цвет на карте). Третий этап 26-27 сентября (красный цвет).