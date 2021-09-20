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Конференция TEDxNovosibirsk обнародовала билетную программу 2021 года

Первый этап продаж билетов на конференцию в формате TED в Новосибирске стартует уже завтра.

Конференция TEDxNovosibirsk — одна из крупнейших и самых у спешных в России в формате TED — пройдет в 2021 году в доме ученых Академгородка 4 декабря.

Организаторы отправили своим подписчикам письма, где раскрыли этапы и цены билетной программы этого года. Этап с самыми дешевыми билетами стартует 21 сентября — первые 150 билетов зрители смогут выкупить по 2500 рублей при наличии промокода. Чтобы получить его, нужно будет выполнить ряд несложных условий.

Всего запланировано четыре этапа продаж, и на каждом следующем билеты будут становиться дороже:

  • 21.09 – билеты по 2500* р.
  • 07.10 – билеты по 3000 р.
  • 26.10 – билеты по 3500 р.
  • 18.11 – билеты по 4000 р.

Купить билеты у организаторов между этими датами — нельзя. Доступны только спонсорские билеты TEDxNovosibirsk за 7000 р.

Также команда конференции обещает скидки для больших компаний и в поддержку учителей — информацию о них обещают позже.

*при наличии промо-кода

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