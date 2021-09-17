Моргенштерн помог сбыться мечте больного новосибирского мальчика

Ваня из Новосибирска два года находится на лечении в Первом московском детском хосписе. Он борется с медуллобластомой – опухолью головного мозга. Когда ему установили голосовой клапан, он рассказал, что мечте увидеть Моргенштерна и его автомобиль Cadillac.

По просьбе Фонда помощи хосписам «Вера» рэпер приехал в клинику, подарил мальчику «Кадиллак» на пульте управления и разрешил посидеть за рулем его автомобиля. А потом Ваня и Алишер устроили соревнования гоночных машинок в коридоре хосписа.

Фонд помощи хосписам «Вера» выразили благодарность Моргенштерну за визит и за то, что ещё одна детская мечта сбылась.

Фото из фонда помощи «Вера».