Яркие акценты, современная навигация, пресс-кафе и компьютерная зона: новая модельная библиотека в пятнадцати фото

На модернизацию библиотека получила десять миллионов рублей из федерального бюджета. В этом это первая оборудованная в рамках нацпроекта «Культура» модельная библиотека в регионе, до конца года будет запущено еще 5 проектов. Замгубернатора отметила, что победителями федерального конкурсного отбора на создание модельных библиотек в 2022 году стали четыре библиотеки в регионе: филиал библиотеки им. Б. Богаткова, филиал библиотеки семейного чтения им. Володи Дубинина, филиал библиотеки-клуба им. Н.Н. Носова в Новосибирске и центральная библиотека Маслянинского района.

Ирина Мануйлова Заместитель губернатора Новосибирской области «Это огромное событие в жизни города, в первую очередь, его жителей. В этом году в Новосибирской области будет создано уже 14 таких модельных библиотек, в том числе вторая модельная библиотека в городе Новосибирске. И проект продолжается».

Концепцией преобразований стала идея библиотеки в большом городе. В ходе ремонта была произведена перепланировка – стало больше открытых пространств. В модельной библиотеке оборудовано шесть локаций. В отделе абонемента, площадь которого составляет почти сто десять квадратных метров, много разноплановых мест для чтения и отдыха, организован музыкальный уголок с проигрывателем, наушниками и коллекцией виниловых пластинок. Пресс-кафе отделено перегородками и предназначено для тихого чтения, знакомства со свежей прессой и работы за личными компьютерами. Образовательные мероприятия планируется проводить в многофункциональной зоне со сценой. В центре общественного доступа к информационным ресурсам для посетителей работает широкополосный интернет, есть современные моноблоки и планшеты. В этой локации будут проводиться курсы основ программирования для школьников и курсы компьютерной грамотности для всех желающих. В центре правовой информации граждане могут получить бесплатную помощь юриста и доступ к справочной правовой системе. Сотрудниками учреждения создан информационный сервис UrbanRead, на котором собраны актуальные сведения для жителей Новосибирска, даны ссылки на полезные сайты.

В книжный фонд библиотеки поступило более пяти тысяч новых книг, газет и журналов, в том числе и коллекционные издания. Начал формироваться фонд комиксов: от марвеловской классики и манги до серьезных графических романов, таких как «Песочный человек» Нила Геймана и «Маус» Арта Шпигельмана.

Фото: nso.ru