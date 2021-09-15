Со следующей недели в Новосибирске начинается отопительный сезон

В первую очередь тепло будут подавать на объекты социальной политики, здравоохранения, организации с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, дошкольным образовательным организациям, объектам жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям, организациям высшего образования.

Социальные объекты и жилые дома, в случае поступления заявок, могут подключить к теплу заранее. Накануне Сибирская генерирующая компания сообщала, что, по данным на 14 сентября, по заявкам были подключены четырнадцать социальных объектов, первый был подключен 10 сентября.

В начале недели губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил начать подготовку к подключению социальных объектов к теплу. В качестве ориентировочной даты он назвал 15 сентября.

В документе мэрии отдельно подчеркивается, что его действие не распространяется на дома, где собственники сами определяют начало отопительного сезона.