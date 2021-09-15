Новосибирские автовладельцы оценили удобство парковок во дворах на 3,2 балла из пяти

В среднем по стране автовладельцы оценили сложность парковки во дворах своих многоквартирных домов в среднем на три балла.

В Челябинске, где удобство парковок сами автомобилисты оценили высшим баллом, средние оценки тоже не сильно отличаются и составляют 3,3 балла. На втором месте расположились сразу три города — Пермь, Новосибирск и Воронеж (по 3,2 балла). При этом, судя по всему, в разных районах Перми ситуация неоднозначная: город на первом месте по количеству отличных оценок (28%) и на втором — по количеству крайне неудовлетворительных (19%).

Красноярск и Нижний Новгород поделили третью строку рейтинга удобства парковок с оценками в 3,1 балла из пяти.

Автовладельцы из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Уфы в среднем поставили дворовым парковкам по три балла. В историческом центре Северной столицы актуальна проблема маленьких дворов-колодцев. В Екатеринбурге отмечают нехватку машиномест. В Уфе — низкую культуру парковки водителей.

На последнем месте рейтинга удобных парковок — Ростов-на-Дону со средней оценкой в 2,7 балла.

Очевидно, что ситуация с парковочными местами в крупнейших городах страны примерно одинаковая: разрыв между первым и последним местом рейтинга составила всего 0,6 балла.

По данным опроса сервиса SuperJob.