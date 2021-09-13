Тепло в школы и детские сады НСО поручено начать давать

Губернатор Новосибирской области

«Ситуация понятная, каждый год мы такие решения принимаем. На этой неделе, по прогнозам синоптиков, продолжится холодная погода. Наступает 15-е сентября – условная дата начала отопительного сезона. Необходимо уже на этой неделе принимать решение о подаче отопления в социально значимые объекты, в первую очередь детские сады и школы, для того, чтобы не допустить роста заболеваемости в детских коллективах. Такие решения принимайте самостоятельно, будьте готовы к началу отопительного сезона».