Уровень воды в Оби в районе Новосибирска упал так, что можно дойти почти до средины реки, не замочив ног

Такого низкого уровня Оби в начале сентября Новосибирск не видел уже десять лет. Последний раз подобная ситуация была в 2011 году. И тогда и сейчас причины низкого притока одни: недостаток осадков в Алтайских горах не смог наполнить реки, которые питают Обь, а низкое весеннее половодье не обеспечило необходимый уровень грунтовых вод.

НГС цитирует по этому поводу Ирину Спасенную, главного специалиста отдела водного хозяйства Верхне-Обского бассейнового водного управления: «Приток очень низкий у нас. Чтобы набрать уровень воды в водохранилище до нужных отметок и чтобы зимой нам было что пить, мы снизили до такого уровня. Такое очень часто бывает. Уровень воды падает в осенний период: заканчивается навигация, дождей сейчас нет»

Сейчас, по ее словам, в Оби поддерживают минимальный уровень воды для того, чтобы водозаборы Новосибирска могли работать безаварийно.

Из-за понижения уровня воды в Оби региональный Минтранс в конце прошлой недели был вынужден отменить остановку теплохода «Москва-133», который обслуживает пригородный маршрут Речной Вокзал — Седова Заимка.

Фото: Стас Соколов, НГС