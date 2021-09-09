Военные НСО впервые получили автомобили «Тайфуненок». Мы показываем. Красивые

Бронеавтомобиль «Тайфуненок» предназначен для перевозки личного состава и грузов. Грузоподъемность машины составляет две тонныт, вместимость — десять человек. Автомобиль способен выдерживать подрыв взрывного устройства эквивалентом шесть килограммов тротила под днищем и под колесами. Бронированные стекла специальной разработки «Магистраль ЛТД» способны выдержать несколько попаданий практически всех крупнокалиберных пулеметов. Автомобиль оснащен автоматической системой пожаротушения.

Фото: пресс-служба «Ремдизеля», Кирилл Борисенко