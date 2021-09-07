Найденные в Новосибирске уникальные довоенные трамвайные вагоны вернулись в Санкт-Петербург

Из Новосибирска в Санкт-Петербург вернулись раритетные трамвайные вагоны, которые перевозили жителей Ленинграда во время блокады города. Прибывшие трамвайные вагоны относятся к типу «Прицепных Стальных» (ПС), выпускались на заводе «Красный Путиловец» ныне «Кировском заводе» в конце 1920-х годов. Трамваи служили почти всю войну и еще спустя 20 лет после ее окончания. Затем прицепные вагоны передали в другие города Советского Союза. Специалист по истории трамвая Максима Ляденко отметил, что у найденных в Новосибирске вагонов удалось установить даже даты выпуска — это 1929 и 1931 годы.

Долгое время считалось, что ни одного вагона типа ПС не сохранилось, обнаружить раритет помогли соцсети. «В 2019 году удалось найти хозяев вагонов, они сразу пошли навстречу и согласились их отдать. Когда появились первые публикации о находке, в комментариях под статьей уже другой местный житель написал, что видел похожий трамвай на базе отдыха СКБ "Сибэлектротерм", он использовался как дачный домик», — рассказывает Ляденко.

В ближайшее время вагоны предадут в Музей городского электрического транспорта. Специалистам предстоит определить состояние основных конструктивных элементов, восстановить утраченную ходовую часть, отреставрировать деревянный интерьер. Возможно, уже в следующем году на в 80-ю годовщину пуска трамвая в осажденном Ленинграде они предстанут в экспозиции.

Фото: Елена Новицкая/ТАСС