На шесть дней в сентябре новосибирский метрополитен сменит график

В эти дни станции «Площадь Маркса» и «Студенческая» будут работать не до полуночи, а до 22:00. «Перевозка пассажиров от станции «Речной вокзал» до станции «Заельцовская» будет осуществляться по первому и второму путям в установленном порядке с интервалом 12,5 минуты», — говорится в сообщении мэрии Новосибирска по этому поводу.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть еще в начале июля говорил, что готовность станции метро «Спортивная» достигла восьмидесяти процентов.

Строительно-монтажные работы с учетом оборудования станции новосибирского метро «Спортивная» оцениваются в 2,4 млрд руб. За 2019 год было освоено порядка 370 млн руб. В 2020 году — около 300 млн руб. Новую станцию планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2022 года. Ее строительство ведется в рамках подготовки к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в 2023 году.

Длина станции составит 134 м. В ней запроектированы четыре вестибюля с тремя эскалаторами на каждом. Пассажирские платформы — боковые, как на станции метро «Речной вокзал».

Фото: A.Savin (Wikimedia Commons · WikiPhotoSpace)