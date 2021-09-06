На ремонт Октябрьского моста планируют потратить минимум 44 миллиона

В заявке департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, опубликованной на сайте госзакупок в качестве начальной суммы, которую планируется потратить на ремонт, значится 43.6 млн. рублей.

За эти деньги подрядная организация должна будет провести фрезерование асфальтового покрытия на мосту, отремонтировать участки площадью до пяти квадратных метров. и глубиной пять сантиметров с помощью литого асфальта, а также уложить выравнивающий слой из асфальтобетонной и щебеночно-мастичной смеси.

Напомним, в мае этого года прокуратура сообщила об опасности передвижения по Октябрьскому мосту и потребовала от мэрии провести капитальный ремонт моста. Построенный в 1955 году Октябрьский мост за все время существования ни разу капитально не ремонтировали.

Фото: Academ.info