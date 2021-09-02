Городская клиническая больница скорой помощи № 2 с понедельника возвращается к основному профилю работы

Медицинские учреждения, ранее перепрофилированные под коронавирусные госпитали, постепенно возвращаются к основному профилю работы, в регион поступают новые партии вакцины от коронавируса и продолжается вакцинация.

О работе оперативного штаба по противодействию коронавирусу рассказала заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова: «Ситуация с коронавирусом стабильная. Мы продолжаем, учитывая эпидобстановку, восстановление наших стационаров, перевод их на обычную деятельность. Готовы к понедельнику перевести на оказание экстренной помощи больницу скорой помощи № 2, которая ранее была перепрофилирована под ковидный госпиталь. Также приступает к своей профильной деятельности госпиталь ветеранов войн №2, у которого профиль – оказание медицинской помощи ветеранам и по гериатрическому профилю».

Новосибирская область регулярно продолжает получать новые партии вакцин против коронавируса. Сегодня поступила очередная партия – 28 800 доз «Спутник V». В регионе работают стационарные пункты вакцинопрофилактики COVID-19, мобильные бригады, пункты вакцинации в торговых центрах. «Сейчас благоприятный момент снижения заболеваемости, мы призываем граждан проявить активность и записаться на вакцинацию, профилактировать себя и своих близких», – отметила она.

Елена Аксёнова напомнила, что с 1 сентября в регионе также возобновлена плановая медицинская помощь в полном объеме, диспансеризация и профосмотры. Также началась углубленная диспансеризация пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.