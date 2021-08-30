«Технопром-2021» посетили более восьмидесяти тысяч человек, из них 77 тысяч — онлайн

В рамках форума в пятнадцатый раз прошла «Сибирская венчурная ярмарка», первый Форум трансфера технологий, традиционный Сибирский форум индустрии информационных систем.

В число основных треков форума «Технопром-2021» вошли пленарное заседание «Технологическая трансформация как основа для перехода к «зеленой экономике», заседание комиссии Госсовета по направлению «Наука» под председательством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пленарное заседание «Коммерческий трансфер технологий: Российская практика перед лицом глобальных вызовов», круглый стол «Научные центры мирового уровня: от Индустрии 4.0 к Обществу 5.0» и другие мероприятия.

Также в пресс-конференции приняли участие министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук. По видеосвязи в пресс-конференции принял участие председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.

Аркадий Дворкович в ходе пресс-конференции отметил, что выбор основной темы форума обусловлен ее востребованностью для современной аудитории – «зелёная повестка», трансформация к более устойчивому развитию становятся все более актуальными для России.

Как отметил Алексей Васильев, в ходе «Технопрома» обсуждались прорывные проекты, реализующиеся не только организациями Новосибирской области, но и межрегиональными и международными организациями.

По словам Михаила Федорука, НГУ активно участвовал в форуме – как по повестке карбоновых полигонов, так и по СКИФу, климатической повестке, разработке и внедрению лесоклиматических технологий – подготовка новых специалистов по этим направлениям станет одним из ключевых направлений.