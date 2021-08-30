«Технопром-2021» посетили более восьмидесяти тысяч человек, из них 77 тысяч — онлайн

Более семидесяти семи тысяч онлайн- и более трёх тысяч оффлайн-участников посетили площадки VIII Международного форума технологического развития «Технопром-2021».
В правительстве Новосибирской области подвели итоги одного из крупнейших отраслевых событий в регионе — Международного форума технологического развития «Технопром-2021».
Ирина Мануйлова
Заместитель губернатора Новосибирской области
«Форум "Технопром-2021" состоялся и прошёл успешно – несмотря на два года перерыва и сложную эпидемиологическую обстановку. Удалось провести форум в смешанном формате. На оффлайн-участие в "Технопроме" зарегистрировались 3076 участников, более 77 тысяч участников посетили площадки форума в онлайн режиме. Это даже большее количество, чем ожидалось изначально, что свидетельствует о высоком интересе к площадкам форума, в рамках которого прошло много интересных дискуссий и обсуждений. Тематику форума "Технопром" задал Год науки и технологий в России, которым объявлен 2021 год. Наибольшее внимание на форуме было уделено вопросам научно-технологического развития, которому в основном была посвящена деловая программа форума».
Замгубернатора подчеркнула, что одним из ключевых мероприятий форума стало начало строительства в Новосибирской области ЦКП «СКИФ» – в рамках форума состоялось торжественное мероприятие по началу строительства в Новосибирской области ЦКП. Ирина Мануйлова отметила, что статус форума во многом был определён участием федеральных руководителей. Так, например, в мероприятии по СКИФ приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и первый заместитель Председателя Госдумы РФ Александр Жуков. На площадке строительства ЦКП «СКИФ» открыли симоволическое изображение фотона и заложили послание ученым, которым предстоит вести на Сибирском кольцевом источнике фотонов научные исследования.
«Технопром» открылся пленарным заседанием «Цифровая трансформация науки, основанная на данных – драйвер обеспечения лидерства России в сфере исследований и разработок», в ходе которого отмечалось, что цель форума – изменить современную науку, используя все возможности цифровой трансформации, сделать более конкретным процесс целеполагания. Ключевой темой форума стала «зеленая экономика», направленная на системные научные исследования, сфокусированные на климатической повестке.
В рамках форума в пятнадцатый раз прошла «Сибирская венчурная ярмарка», первый Форум трансфера технологий, традиционный Сибирский форум индустрии информационных систем.
В число основных треков форума «Технопром-2021» вошли пленарное заседание «Технологическая трансформация как основа для перехода к «зеленой экономике», заседание комиссии Госсовета по направлению «Наука» под председательством Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, пленарное заседание «Коммерческий трансфер технологий: Российская практика перед лицом глобальных вызовов», круглый стол «Научные центры мирового уровня: от Индустрии 4.0 к Обществу 5.0» и другие мероприятия.
Также в пресс-конференции приняли участие министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев, ректор Новосибирского государственного университета Михаил Федорук. По видеосвязи в пресс-конференции принял участие председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович.
Аркадий Дворкович в ходе пресс-конференции отметил, что выбор основной темы форума обусловлен ее востребованностью для современной аудитории – «зелёная повестка», трансформация к более устойчивому развитию становятся все более актуальными для России.
Как отметил Алексей Васильев, в ходе «Технопрома» обсуждались прорывные проекты, реализующиеся не только организациями Новосибирской области, но и межрегиональными и международными организациями.
По словам Михаила Федорука, НГУ активно участвовал в форуме – как по повестке карбоновых полигонов, так и по СКИФу, климатической повестке, разработке и внедрению лесоклиматических технологий – подготовка новых специалистов по этим направлениям станет одним из ключевых направлений.
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