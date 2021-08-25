В рамках «Технопрома-2021» подписаны первые соглашения

На XII Международном сибирском форуме «Индустрия информационных систем» (СИИС-2021), проходящем в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2021» подписано три соглашения в области цифровизации региона.

Правительство Новосибирской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис» – документ подписал первый заместитель Губернатора Юрий Петухов. По условиям соглашения разработчик будет тесно сотрудничать с властями региона в области цифровизации области, импортозамещения ПО и по другим направлениям. В рамках предоставления отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.

Кроме того, в рамках форума СИИС министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключило соглашения с компаниями 2ГИС и «Акронис-Инфозащита».