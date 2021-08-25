В рамках «Технопрома-2021» подписаны первые соглашения

Подписанные договорённости касаются цифровизации Новосибирской области.
На XII Международном сибирском форуме «Индустрия информационных систем» (СИИС-2021), проходящем в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2021» подписано три соглашения в области цифровизации региона.
Правительство Новосибирской области заключило соглашение о сотрудничестве с разработчиком российского офисного пакета «Р7-Офис» – документ подписал первый заместитель Губернатора Юрий Петухов. По условиям соглашения разработчик будет тесно сотрудничать с властями региона в области цифровизации области, импортозамещения ПО и по другим направлениям. В рамках предоставления отечественного софта пользователи получат доступ к полнофункциональному и совместимому со всеми популярными форматами пакету офисных программ, включая редакторы текстовых документов, таблиц и презентаций, средства просмотра изображений и видео, платформу для совместной работы, а также органайзер с календарем и почтовым клиентом.
Кроме того, в рамках форума СИИС министерство цифрового развития и связи Новосибирской области заключило соглашения с компаниями 2ГИС и «Акронис-Инфозащита».
Соглашение с 2ГИС предполагает дальнейшее развитие региональной навигационно-информационной системы Новосибирской области и ее интеграцию с картами 2ГИС. Согласно документу, в мобильном приложении и на сайте 2ГИС будут отображаться межмуниципальные и муниципальные маршруты общественного транспорта – всего более ста маршрутам в различных районах Новосибирской области.
Соглашение с «Акронис-Инфозащита» направлено на решение задач в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ» по импортозамещению. Стороны договорились совместно развивать цифровизацию региона, увеличивать долю использования российского серверного программного обеспечения, а также осуществлять другие совместные проекты, значимые для нашего региона и его жителей.
Международный сибирский форум «Индустрия информационных систем» проходит с 25 по 27 августа в рамках Международного форума технологического развития «Технопром-2021». Предметом обсуждения на площадках в этом году стали цифровое государство, IT-технологии в медицине, искусственный интеллект и другие актуальные и востребованные цифровые вопросы. Информация о форуме представлена на сайте.
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