Центр единоборств за 850 млн руб. в Новосибирске построят по концессии

Об этом сообщил на пресс-конференции министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Сергей Ахапов Министр спорта Новосибирской области «Документы все подготовлены, есть проектные решения, прошедшие экспертизу. Есть понимание, примерные сроки воплощения этого проекта. До конца года мы точно будем понимать, кто будет являться концессионером».

Что сейчас известно о будущем комплексе

Локация: Кировский район Новосибирска;

Срок: в течение двух лет;

Условия: государственно-частное партнерство;

Проект: 8 залов для занятий, включая зал для трёх тысяч зрителей.

В спортивно-оздоровительном комплексе планируют проводить занятия по каратэ, джиу-джитсу, тхэквондо, рукопашному бою, самбо, греко-римской и вольной борьбе, айкидо, дзюдо, боксу и игровым видам спорта. Также в спортивном комплексе планируется проводить международные и всероссийские соревнования по единоборствам.