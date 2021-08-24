Новый ЛДС в Новосибирске построят вовремя — объект на особом контроле

«Многофункциональная ледовая арена в Новосибирске будет построена своевременно. Первоначальный график по контракту с генподрядчиком был сделан с большим запасом, предполагалось все заблаговременно и спокойно сделать, а теперь придётся проявить обычный строительный героизм, но, в любом случае, все будет сделано в срок.

Правительством Новосибирской области предприняты все возможные меры для того, чтобы наверстать отставание: увеличено число рабочих на стройплощадке, достигнуты дополнительные договоренности со строительными организациями, работающими на объекте, привлечены все дополнительные ресурсы – трудовые и финансовые. На сегодняшний день нет сомнений, что к молодежному чемпионату мира по хоккею-2022 объект будет полностью построен с соблюдением всех норм и требований качества. Сегодня для этого созданы все условия.

Строительство объекта находится на особом контроле», – заявил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.