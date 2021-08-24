Новосибирский кардиодиспансер больше не ковидный и вновь работает по профилю

В течение двух летних месяцев областной кардиологический диспансер был инфекционным госпиталем, принимая только тяжелых пациентов с коронавирусом, которых переводили из других больниц. С 23 августа учреждение начало принимать кардиологических пациентов.

Главный специалист по терапии и общей врачебной практике министерства здравоохранения Новосибирской области Оксана Дуничева: «Мы переводили или выписывали пациентов, последнего – во вторник на прошлой неделе. В среду у нас была санитарная обработка, в четверг полная генеральная уборка после санитарной обработки. И с понедельника мы открыли прием для кардиологических пациентов в поликлинике и начинаем госпитализацию на специализированные кардиологические койки».

В качестве инфекционного госпиталя на 126 коек кардиодиспансера госпитализировались одни из самых сложных пациенты – с сочетанной патологией, чаще всего сердечно-сосудистой. При этом операционная деятельность была приостановлена.

«Пациенты требовали особого участия, гораздо большего количества посещений врача или медицинской сестры. Крайне тяжелые реанимационные пациенты, – отметила Оксана Дуничева. – Имея колоссальный кардиологический опыт, в десятилетия, мы не привыкли, что люди так уходят из жизни. Когда им, вроде бы, делаешь все, а результат бывает не предотвратим».

Плановая госпитализация кардиохирургических пациентов начнется сразу после того, как кардиодиспансер получит результаты смывов из операционных и реанимации.