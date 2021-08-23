Новосибирские парки получили от горожан оценку «удовлетворительно»

Рейтинг российских городов России с лучшими парками составил сервис Superjob. Места в списке распределялись согласно мнению самих местных жителей. Им предстояло оценить уровень благоустройства зон отдыха города по пятибалльной шкале: от «1» (крайне неудовлетворительно) до «5» (отлично).

В опросе участвовало 16 мегаполисов страны. Из них лучшими признаны парки Казани, Москвы и Краснодара — они заняли первое, второе и третье места соответственно, каждый набрав по 3,9 балла.

Новосибирск вышел за пределы топ-10, оказавшись на 11 месте. Паркам столицы Сибири поставили 3,4 балла. Среди оценок 12% «отлично», 29% «хорошо», 31% «удовлетворительно», а также по 6% «плохо» и «неудовлетворительно». К их недостаткам респонденты отнесли старомодность. По мнению опрошенных, в городе не хватает именно современных зон отдыха, созданных с учетом требований нового века.