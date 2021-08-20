Частный сектор Новосибирска получит 180 миллионов на решение дорожных проблем

«Нам удалось доказать необходимость дополнительных вложений в ремонт дорог индивидуальной жилой застройки и тротуаров, – сообщил мэр Новосибирска. – Региональное правительство откликнулось на наши предложения поработать с наказами депутатов законодательного собрания Новосибирской области, касающихся этих вопросов».

По словам градоначальника, Новосибирск получит из резервного фонда областного правительства 180 миллионов рублей. Из них 50 миллионов рублей – на ремонт тротуаров, 130 миллионов рублей – на ремонт дорог частного сектора (грейдирование и отсыпка). «Сложность заключается в том, что лето заканчивается, и за короткое время предстоит провести большой объем работ, но все выполнимо»,– добавил Анатолий Локоть.

Особенно большой объем работ запланирован на Чукотских и Черкасских переулках (Кировский район), Почтовых переулках (Дзержинский район) и Балластном карьере (Ленинский район).